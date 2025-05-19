Поиск

Правительство согласовало перенос еще 14 проектов модернизации в энергетике

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Четырнадцать проектов модернизации ТЭС на 4,1 ГВт могут сдвинуть на более поздние сроки на фоне задержки поставок оборудования, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы к заседанию профильной правкомиссии.

Речь идет о переносе двух блоков Ириклинской ГРЭС, двух на Костромской ГРЭС и по одному на Нижневартовской ГРЭС и Пермской ГРЭС "Интер РАО". По данным издания, причиной стало то, что поставки оборудования "Силовых машин" посчитали более приоритетными для проектов "РусГидро" и "ОГК-2".

Также могут перенести еще два проекта "Интер РАО" - на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ и Кармановской ГРЭС "Башкирской генерирующей компании".

Кроме того, переносы могут затронуть два проекта "Юнипро" на Сургутской ГРЭС-2, станции СХК, Ново-Салаватской ТЭЦ "Газпром нефтехим Салават" и проекты на Рефтинской ГРЭС и Красноярской ТЭЦ-1 СГК.

Речь идет о переносе проектов, в основном, на два-три года без штрафа. Источник издания подтвердил планы о согласовании соответствующих переносов.

В марте правкомиссия согласовала перенос шести проектов модернизации, в феврале - пятнадцати проектов. Соответствующие сдвижки также объяснялись проблемами со сроками поставки оборудования.

Интер РАО Газпром РусГидро Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подешевела до $65,03 за баррель

Путин поручил обеспечить до 2030 г. ввод в эксплуатацию газопровода "Волхов - Мурманск"

Путин поручил обеспечить до 2030 г. ввод в эксплуатацию газопровода "Волхов - Мурманск"

Суд по иску Генпрокуратуры взыскал в казну с Селезнева и Митюшова ряд предприятий

Рост ВВП России в I квартале замедлился до 1,4% с 4,5% в IV квартале

Росстат отметил замедление инфляции в апреле до 0,4%

В Воронежской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6385 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2258 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана74 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });