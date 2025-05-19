Правительство согласовало перенос еще 14 проектов модернизации в энергетике

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Четырнадцать проектов модернизации ТЭС на 4,1 ГВт могут сдвинуть на более поздние сроки на фоне задержки поставок оборудования, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы к заседанию профильной правкомиссии.

Речь идет о переносе двух блоков Ириклинской ГРЭС, двух на Костромской ГРЭС и по одному на Нижневартовской ГРЭС и Пермской ГРЭС "Интер РАО". По данным издания, причиной стало то, что поставки оборудования "Силовых машин" посчитали более приоритетными для проектов "РусГидро" и "ОГК-2".

Также могут перенести еще два проекта "Интер РАО" - на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ и Кармановской ГРЭС "Башкирской генерирующей компании".

Кроме того, переносы могут затронуть два проекта "Юнипро" на Сургутской ГРЭС-2, станции СХК, Ново-Салаватской ТЭЦ "Газпром нефтехим Салават" и проекты на Рефтинской ГРЭС и Красноярской ТЭЦ-1 СГК.

Речь идет о переносе проектов, в основном, на два-три года без штрафа. Источник издания подтвердил планы о согласовании соответствующих переносов.

В марте правкомиссия согласовала перенос шести проектов модернизации, в феврале - пятнадцати проектов. Соответствующие сдвижки также объяснялись проблемами со сроками поставки оборудования.