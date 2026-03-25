Новак предложил продлить программу модернизации ТЭС после 2031 года

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак на коллегии Минэнерго предложил продлить программу модернизации тепловых мощностей, возможно, сделать ее бессрочной.

Он также предложил подумать над тем, чтобы расширить сроки технологически нейтральных отборов в электроэнергетике до десяти лет.

"В первую очередь необходимо продлить программу модернизации тепловой генерации. Она у нас заканчивается в 2031 году. И здесь нужно определиться со сроками, а может быть даже сделать ее бессрочной. Это очень эффективная программа, которая себя зарекомендовала с точки зрения повышения надежности, эффективности инфраструктуры", - сказал Новак

"Также мы должны подумать и выработать решения о продлении сроков проведения технологически нейтральных конкурсов на период свыше шести лет. Практика показывает, что шесть лет - это мало, у нас не вовлекаются ни гидроэлектростанции, ни атомные станции, поскольку у них срок строительства более длительный. Поэтому может быть следует подумать расширить сроки на период до 10-15 лет", - отметил вице-премьер.

Новак также напомнил о важности создания экономических решений для развития гидроэнергетики, в частности, решить вопросы финансирования строительства водохранилищ.

"Нужно продолжить работу, которая ведется по повышению эффективности сетевой инфраструктуры. Мы обсуждаем с вами вопросы, касающиеся резерва мощности, take-or-pay. Сегодня большая доля энергетической сетевой инфраструктуы используется неэффективно", - рассказал Новак о ситуации в электросетевом комплексе.

В России действуют несколько механизмов финансирования проектов в электроэнергетике за счет платежей крупных промышленных потребителей. В частности, таким образом реализуются проекты строительства и модернизации тепловой генерации, проекты в энергодефицитных районах юга и Сибири, ВИЭ, ряд новых энергоблоков на российских АЭС "Росатома".

Текущий вариант Генсхемы развития электроэнергетики до 2042 года в базовом сценарии предусматривает модернизацию 64 ГВт действующих, строительство не менее 88,5 ГВт новых энергомощностей и 25 тыс. км электросетей на общую сумму 56,6 трлн рублей.