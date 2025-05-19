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Инвестиции компаний РФ в переработку пластмасс и каучука в 2024 году сократились на 30%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Инвестиции российских компаний в оборудование для переработки пластмасс и каучука в 2024 году составили $541,7 млн (43,5 млрд рублей, данные приводятся без учета налогов и пошлин), что на 29,6% меньше результата 2023 года. Такие сведения приведены в обзоре агентства Plastinfo на основе данных ФТС, с которым ознакомился "Интерфакс".

Суммарный вес ввезенного оборудования составил 54,1 тыс. т, что на 15,6% меньше показателя 2023 года.

"Значительное сокращение инвестиций в переработку пластмасс объясняется несколькими факторами. Это не только высокая база 2023 года после отложенного спроса в 2022 году, но также и сокращение спроса во многих сегментах, непрерывное ослабление рубля в течение года, а также заградительная стоимость кредитования при росте ключевой ставки с 16% до 21%", - отмечает агентство.

Поставки оборудования из Китая в 2024 году просели лишь на 3% до $386 млн, его доля в общем объеме инвестиций достигла 71,2% (против 51,6% в 2023 году). Доля поставок из Италии сократилась с 12% до 5%, из Германии – с 10% до 3%.

"В разрезе видов перерабатывающего оборудования импорт экструдеров, экструзионных линий и установок по итогам года составил $144,6 млн, что на 37,3% меньше результата 2023 года. Поставки термопластавтоматов сократились на 28,4% до $124,3 млн, а выдувных машин упали на 41,4% до $35,8 млн", - поясняет Plastinfo.

Приведенные данные по импорту включают поставки всех видов оборудования для переработки полимеров и каучука, машин для постобработки готовых изделий или полуфабрикатов, а также периферийное оборудование, запасные части и комплектующие, но без учета оснастки, а также оборудования, ввезенного для производства первичного сырья.

ФТС
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