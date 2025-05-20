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Проект "Газпром нефтехим Салавата" по выпуску суперабсорбентов подорожал в два раза

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Проект ООО "Газпром нефтехим Салават" (ГНС) по строительству производства суперабсорбирующих полимеров (САП) требует 21,4 млрд рублей инвестиций, сообщается в презентации замминистра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Олега Тыщенко, представленной на Российском нефтегазохимическом форуме в Уфе.

Ранее, в 2021 году, стоимость проекта производства САП оценивалась в 11 млрд рублей.

Также в презентации отмечается, что срок реализации проекта - с 2024 по 2028 год. Изначально предполагалось запустить производство в 2025 году.

"Мы с этим проектом достаточно долго (работали - ИФ), и Минпромторг нам помогал, и мы сами, и менеджмент предприятия. Но вроде как проект сейчас сдвинулся, деньги есть, если все нормально будет, мы наверное где-то на Иннопроме (пройдет 7-10 июля 2025 года - ИФ) торжественно приступим к его реализации", - сказал Тыщенко.

Как сообщалось, проект ГНС предполагает создание производства САП мощностью 45 тыс. тонн продукции в год. Сырьем для производства САП станет выпускаемая на дочернем предприятии ГНС - ООО "Акрил Салават" - ледяная акриловая кислота высокой степени очистки. Таким образом, компания продолжит цепочку передела акрилатов в суперабсорбирующие полимеры на своей производственной площадке. В г. Салават на мощностях введенного в эксплуатацию в 2017 году комплекса по производству акриловой кислоты и бутилакрилата уже выпускаются сырая акриловая кислота, бутилакрилат и ледяная акриловая кислота.

По данным ГНС, реализация проекта САП "позволит в условиях санкционных ограничений занять свободную нишу в производстве суперабсорбирующего полимера и стать первым и единственным производителем САП в России, а также странах СНГ и Восточной Европы, который остро востребован при производстве средств личной гигиены (полимерный впитывающий и поглощающий слой одноразовой гигиенической продукции)".

В ноябре 2023 года правительство включило проект САП в перечень технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов. Этот механизм гарантирует инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов.

В марте 2025 года ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" выдало положительное заключение на проект.

Суперабсорбирующие полимеры - химическое влагопоглощающее вещество в виде гранул, способное к гелеобразованию под влиянием впитываемой жидкости. САП способны впитывать и удерживать различные жидкие среды, при набухании превращаются в упругий гидрогель, в основном применяются в производстве изделий гигиенического и медицинского назначения (подгузники, простыни).

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