Поиск

СТМ перевел контроль над "Уральскими локомотивами" в российскую юрисдикцию

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Ответственное за производство поездов для первой в РФ высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург ООО "Уральские локомотивы" (входит в холдинг "Синара - Транспортные машины", СТМ) сменило владельца, сообщается в ЕГРЮЛ.

С 16 мая этого года 100% завода принадлежит АО "Уральские локомотивы холдинг", с 2010 года и до этого момента ее владельцем значился офшор Ural Locomotives Holding B.V. (Нидерланды).

"Изменения в структуре собственников предприятия "Уральские локомотивы" являются завершением работы компании по переводу предприятия в российскую юрисдикцию. Данные изменения окажут положительное влияние на производственную деятельность завода", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СТМ.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что "Уральские локомотивы" были и остаются частью холдинга "Синара - Транспортные машины".

Согласно ЕГРЮЛ, компания "Уральские локомотивы холдинг" с уставным капиталом 20 млн рублей зарегистрирована 12 сентября 2024 года в Верхней Пышме (там же зарегистрировано и ООО "Уральские локомотивы" - ИФ), ее специализация – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Генеральным директором компании является глава группы "Синара" Виктор Леш.

Как сообщалось, "Уральские локомотивы" ведет производство поездов для высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Сейчас завод модернизирует свою площадку под данный проект, стоимость работ оценивается в 44 млрд рублей. Завершить строительство цехов планируется в 2026 году, с их запуском станет возможным одновременно выпускать до 300 вагонов скоростных и высокоскоростных электропоездов в год.

ВСМ пройдет по территории шести субъектов РФ: свяжет Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. В перспективе высокоскоростные магистрали планируется построить в направлениях Москва - Екатеринбург, Москва - Адлер и Москва - Минск. В этом случае потребность в высокоскоростных поездах составит свыше 250 составов. Общая стоимость проекта строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом составляет 2 трлн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2030 год.

Завод "Уральские локомотивы" создан в 2010 году в Верхней Пышме как совместное предприятие группы "Синара" и германского концерна Siemens. СП занималось выпуском пассажирских электропоездов "Ласточка", созданных на основе платформы Siemens Desiro, для РЖД. К 2022 году "Ласточка" на 90% была российским поездом. После ухода Siemens, объявившего в мае 2022 года о прекращении бизнеса в России, "Уральские локомотивы" разработали собственный скоростной поезд "Финист". Он способен развивать скорость до 160 км в час, первые "Финисты" вышли на линию в декабре 2023 года.

СТМ – машиностроительный холдинг полного цикла, основанный в 2007 году. Компания объединяет 24 производственные площадки, а также более 60 сервисных центров. Входит в группу "Синара".

ООО "Уральские локомотивы" СТМ Синара - Транспортные машины
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ в III квартале переиздаст указание о видах ЦФА, доступных для "неквалов"

ЕС создает фонд в 150 млрд евро для выдачи кредитов на закупку оружия

ЕС создает фонд в 150 млрд евро для выдачи кредитов на закупку оружия

Xiaomi инвестирует $6,9 млрд в разработку чипов

Нефть Brent подешевела до $65,03 за баррель

Путин поручил обеспечить до 2030 г. ввод в эксплуатацию газопровода "Волхов - Мурманск"

Путин поручил обеспечить до 2030 г. ввод в эксплуатацию газопровода "Волхов - Мурманск"
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2260 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости387 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });