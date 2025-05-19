СТМ перевел контроль над "Уральскими локомотивами" в российскую юрисдикцию

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Ответственное за производство поездов для первой в РФ высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург ООО "Уральские локомотивы" (входит в холдинг "Синара - Транспортные машины", СТМ) сменило владельца, сообщается в ЕГРЮЛ.

С 16 мая этого года 100% завода принадлежит АО "Уральские локомотивы холдинг", с 2010 года и до этого момента ее владельцем значился офшор Ural Locomotives Holding B.V. (Нидерланды).

"Изменения в структуре собственников предприятия "Уральские локомотивы" являются завершением работы компании по переводу предприятия в российскую юрисдикцию. Данные изменения окажут положительное влияние на производственную деятельность завода", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СТМ.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что "Уральские локомотивы" были и остаются частью холдинга "Синара - Транспортные машины".

Согласно ЕГРЮЛ, компания "Уральские локомотивы холдинг" с уставным капиталом 20 млн рублей зарегистрирована 12 сентября 2024 года в Верхней Пышме (там же зарегистрировано и ООО "Уральские локомотивы" - ИФ), ее специализация – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Генеральным директором компании является глава группы "Синара" Виктор Леш.

Как сообщалось, "Уральские локомотивы" ведет производство поездов для высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Сейчас завод модернизирует свою площадку под данный проект, стоимость работ оценивается в 44 млрд рублей. Завершить строительство цехов планируется в 2026 году, с их запуском станет возможным одновременно выпускать до 300 вагонов скоростных и высокоскоростных электропоездов в год.

ВСМ пройдет по территории шести субъектов РФ: свяжет Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. В перспективе высокоскоростные магистрали планируется построить в направлениях Москва - Екатеринбург, Москва - Адлер и Москва - Минск. В этом случае потребность в высокоскоростных поездах составит свыше 250 составов. Общая стоимость проекта строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом составляет 2 трлн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2030 год.

Завод "Уральские локомотивы" создан в 2010 году в Верхней Пышме как совместное предприятие группы "Синара" и германского концерна Siemens. СП занималось выпуском пассажирских электропоездов "Ласточка", созданных на основе платформы Siemens Desiro, для РЖД. К 2022 году "Ласточка" на 90% была российским поездом. После ухода Siemens, объявившего в мае 2022 года о прекращении бизнеса в России, "Уральские локомотивы" разработали собственный скоростной поезд "Финист". Он способен развивать скорость до 160 км в час, первые "Финисты" вышли на линию в декабре 2023 года.

СТМ – машиностроительный холдинг полного цикла, основанный в 2007 году. Компания объединяет 24 производственные площадки, а также более 60 сервисных центров. Входит в группу "Синара".