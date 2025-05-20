В санкционный список ЕС включены 183 танкера

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз включил в 17-й пакет санкций против РФ 183 танкера для перевозки нефти и нефтепродуктов, три танкера для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), сообщается в публикации в официальном журнале ЕС.

Под санкции подпали СПГ-танкеры North Moon, North Ocean и North Light.

Кроме того, санкции введены против дноуглубительного судна Tong Yuan, а также двух судов для перевозки тяжелых и негабаритных грузов Nan Feng Zhi Xing и Ocean 28.

ЕС намерен продлить до 28 июня 2026 года исключение для проекта "Сахалин-2" касательно применения к флоту для перевозки нефти с проекта в Японию условия потолка цены (price cap) на нефть. Согласно ранее введенным санкциям, европейский флот и компании не могут участвовать в перевозке российской нефти и оказывать брокерские и другие услуги, если цена перевозимой нефти превышает $60 за баррель. Президент РФ Владимир Путин в свою очередь запретил российским компаниям экспортировать нефть с условием применения ценового потолка.

Всего в рамках нового пакета санкций против РФ власти Евросоюза включили в список 189 судов, теперь в санкционном списке ЕС находится 342 судна.