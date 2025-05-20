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Глава ЦБ Нидерландов допустил новое снижение ставки ЕЦБ в июне

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Европейский центробанк на июньском заседании может вновь снизить процентные ставки, но принимать решения до появления его новых квартальных прогнозов рано, заявил журналистам глава ЦБ Нидерландов и член управляющего совета ЕЦБ Клаас Кнот.

"Мы все еще ждем новых прогнозов, - сказал он. - Поэтому я не могу исключить очередного снижения ставок в июне, но я не могу и подтвердить его, поскольку нужно также учитывать среднесрочную перспективу".

Кнот отметил "сложное созвездие" проблем, которые предстоит принять во внимание европейскому регулятору. По его словам, внешнеторговая политика США представляет собой шоковый фактор как для спроса, так и для предложения, причем в последнем случае это может стимулировать инфляцию в среднесрочной перспективе.

При этом после достижения торговых договоренностей между США и Китаем глава нидерландского ЦБ с осторожностью смотрит на перспективы аналогичного улучшения отношений Вашингтона с другими торговыми партнерами.

"Невероятно сложно получить уверенность от одного решения, потому что их принятие само по себе крайне непредсказуемо, - заявил он. - То, что позитивно сегодня, завтра может оказаться негативным. Это фундаментальная неопределенность".

Следующее заседание ЕЦБ состоится 5 июня. По его итогам также будут опубликованы новые макроэкономические прогнозы регулятора.

ЕЦБ США Китай Клаас Кнот Нидерланды
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