Инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 13,4%

Фото: "Интерфакс"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 13,4% с 13,1% в апреле, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Этот показатель вернулся на уровень октября-ноября 2024 года (13,4%), он растет второй месяц подряд. В марте инфляционные ожидания снизились до 12,9% с 13,7% в феврале.

При этом оценка наблюдаемой населением инфляции в мае снизилась до 15,5% с 15,9%. Этот показатель тоже приблизился к уровню ноября 2024 года (15,3%).

Свежий опрос проводился 30 апреля - 14 мая 2025 года.