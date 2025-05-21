Швейцарская MET Group отказалась от покупки 54% литовской Achemos grupe

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Европейская энергетическая компания MET Group (штаб-квартира в Швейцарии) решила не продолжать сделку по приобретению 54,07% акций литовского концерна Achemos grupe.

"Юридические споры и различные неопределенности перевешивают потенциальные выгоды от этой сделки", - сообщила MET Group.

Решение о выходе из процесса приобретения было принято после завершения первого этапа комплексной проверки. "Нерешенные споры между акционерами в Achema Group, связанные с правом преимущественной покупки, негативно влияют на право собственности на акции. Эта тупиковая ситуация препятствует проведению любой потенциальной сделки с акциями и отнимает ценные ресурсы и внимание всех участников", - говорится в сообщении.

MET Group также отметила, что в секторе производства удобрений существуют значительные и сложные бизнес-проблемы, для смягчения их последствий потребуются незамедлительные и согласованные действия всех заинтересованных сторон, связанных с Achemos Group.

"Мы благодарны за поддержку, которую получили в ходе этого процесса, но в то же время мы столкнулись со многими трудностями, из которых можем извлечь уроки. Мы выражаем наши наилучшие пожелания Лиде Лубене (основной акционер группы Achemos - ИФ) и надеемся, что Achemos Group преодолеет текущие трудности", - сказал председатель и генеральный директор MET Group Бенджамин Лакатос, слова которого приведены в сообщении.

MET Group в июне 2024 года сообщила о заинтересованности в приобретении 54,07% акций Achemos grupe. Как отмечала тогда MET Group, "цель сделки - объединить взаимодополняющие сильные стороны двух компаний". При этом MET Group ожидала более длительный процесс завершения сделки, включающий несколько юридических и процедурных шагов, поскольку, помимо проведения обычной проверки и одобрения регулирующих органов, планировала достичь соглашения с миноритарными акционерами.

По состоянию на июнь прошлого года председателю правления Лиде Лубене принадлежало 41,59% акций в уставном капитале Achemos grupe, еще 12,47% - Виктории Лубите, остальными акциями владели 13 миноритариев. Ранее некоторые литовские СМИ сообщали, что Лиде Лубене намерена продать свой пакет акций MET Group. По их данным, группу MET больше интересовал не бизнес по производству удобрений, а крупнейшая стивидорная компания Клайпедского порта - Klasco.

Согласно информации на сайте MET Group, она осуществляет деятельность в сфере природного газа и энергетики, ориентирована на оптовую торговлю различными товарами, а также энергетическую инфраструктуру и промышленные активы. Представлена в 17 странах: Австрии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Чехии, Хорватии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Румынии, Сербии, Сингапуре, Словакии, Испании, Швейцарии, Турции и на Украине.

Achemos grupe объединяет более 40 компаний, работающих в странах Балтии, Польше, Германии, Франции, Бельгии, Швеции, Чехии и Хорватии в сферах производства удобрений, агробизнеса, погрузочно-разгрузочных работ и логистики, энергетики, добычи и торговли газом.

Среди них: Achema (Литва, крупнейший производитель азотных удобрений в Балтии), импортеры и торговцы удобрениями Litfert (Франция), Agro Baltic GmbH (Германия), Liteximp Prostki (Польша) и Fertigent (Бельгия, управляет терминалом жидких удобрений), литовская Agrochema (предприятие агробизнеса группы, занимается продажей удобрений, зерновых, средств защиты растений, семян в Литве, Латвии и Эстонии), АО "Клайпедское морское грузовое предприятие" (Klasco), нефтяной терминал Kroviniu terminalas, паромный терминал Centrinis Klaipedos terminalas, а также TransAhema (специализируется в сфере грузовых перевозок железнодорожным транспортом) и Renerga (проекты ВИЭ).