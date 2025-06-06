Основной владелец Achemos grupe воздержится от продажи компании до завершения суда с миноритарием

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Основной акционер Achemos grupe Лида Лубене не планирует продажу своего пакета, пока продолжается ее судебный спор с миноритарным акционером группы Арунасом Лауринайтисом.

"Пока я нахожусь в судебном процессе, я ничего другого не делаю", - заявила Лубене BNS, комментируя недавний отказ швейцарской энергетической компании MET Group от покупки контрольного пакета акций Achemos grupe. Информацию BNS приводит портал Kauno diena.

Она заверила, что не намерена продавать акции инициировавшему судебное разбирательство с ней Лауринайтису. Последний, по ее словам, не доказал, что у него есть достаточные средства для такой покупки или хотя бы для проведения аудита компании, а его преимущественное право на пакет акций давно истекло.

"Господин Лауринайтис подал иск в суд, и пока не закончились судебные слушания и процесс, (...) как и заявила MET, почему они отказались покупать пакет акций - никто не хочет общаться, пока не будет ясно решение суда. Так что пусть господин Арунас Лауринайтис продолжает утверждать, что у него есть это приоритетное право, а я жду решения суда", - сказала Лубене.

Она признала, что ситуация в крупнейших компаниях концерна - Achema и Klasco очень сложная, но ожидается, что когда в июле вступят в силу квоты и пошлины Евросоюза (ЕС) на импорт удобрений из Белоруссии и России, ситуация на европейском рынке удобрений изменится и будет выгодна для группы.

Между тем, бывший президент Achemos grupe Лауринайтис, который стремится приобрести пакет акций группы в размере 54,07% почти за 303 млн евро и своим иском к основному акционеру группы по сути воспрепятствовал приобретению его группой MET, говорит, что продолжит добиваться контрольного пакета акций.

"Несмотря на то, что MET публично заявила о том, что не думает и не планирует продолжать приобретение концерна Achemos grupe, я готов приобрести и продолжать участвовать в этом процессе, в приобретении акций", - сказал Лауринайтис BNS.

Однако предприниматель признает, что Лубене продолжает игнорировать его и всех мелких акционеров и не отвечает на вопрос, каково будущее группы.

Столкнувшись с сопротивлением Лубене, Лауринайтис в начале февраля заявил, что подал иск в суд, чтобы обеспечить свое преимущественное право на приобретение пакета акций в размере 54,07%, принадлежащего Лубене и ее дочери - Виктории Лубите.

MET Group, которая в начале июня прошлого года объявила о своих намерениях приобрести пакет акций Achemos grupe в размере 54,07%, утверждала, что также будет стремиться достичь соглашения с мелкими акционерами концерна и выкупить их акции.

Однако 21 мая этого года MET объявила о выходе из сделки, что было обусловлено неопределенностью - в первую очередь неразрешенными спорами акционеров относительно права преимущественной покупки акций, а также вызовами, с которыми в настоящее время сталкивается сектор удобрений.

Achemos grupe объединяет более 40 компаний, работающих в странах Балтии, Польше, Германии, Франции, Бельгии, Швеции, Чехии и Хорватии в сферах производства удобрений, агробизнеса, погрузочно-разгрузочных работ и логистики, энергетики, добычи и торговли газом.

Среди них: Achema (Литва, крупнейший производитель азотных удобрений в Прибалтике), импортеры и торговцы удобрениями Litfert (Франция), Agro Baltic GmbH (Германия), Liteximp Prostki (Польша) и Fertigent (Бельгия, управляет терминалом жидких удобрений), литовская Agrochema (предприятие агробизнеса группы, занимается продажей удобрений, зерновых, средств защиты растений, семян в Литве, Латвии и Эстонии), АО "Клайпедское морское грузовое предприятие" (Klasco), нефтяной терминал Kroviniu terminalas, паромный терминал Centrinis Klaipedos terminalas, а также TransAhema (специализируется в сфере грузовых перевозок железнодорожным транспортом) и Renerga (проекты ВИЭ).