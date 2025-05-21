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Совет директоров девелопера "ПИК" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров девелопера "ПИК" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров девелопера "ПИК", как и ожидалось, рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год.

Как сообщила компания, годовое собрание акционеров (заседание, совмещенное с заочным голосованием) назначено на 27 июня. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 3 июня.

В последний раз "ПИК" платил дивиденды 4 года назад - в 2021 году: 22,51 рубля на акцию за 2020 год и еще 22,92 рубля на акцию за I квартал 2021 года - в общей сложности около 30 млрд рублей.

Текущую структуру акционеров "ПИК" не раскрывает. Известно, что на конец 2024 года компании, аффилированные с Сергеем Гордеевым, владели около 15%.

ПИК
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