Акционеры девелопера "ПИК" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2024 г.

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры девелопера "ПИК" на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания.

В последний раз "ПИК" платил дивиденды четыре года назад - в 2021 году: 22,51 рубля на акцию за 2020 год и еще 22,92 рубля на акцию за I квартал 2021 года - в общей сложности около 30 млрд рублей.

Текущую структуру акционеров "ПИК" не раскрывает. Известно, что на конец 2024 года компании, аффилированные с Сергеем Гордеевым, владели около 15%.