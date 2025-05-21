Убыток "Газпром нефти" по РСБУ за I квартал составил 21,3 млрд рублей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Убыток "Газпром нефти" по РСБУ за I квартал 2025 года составил 21,3 млрд рублей против прибыли в 36,9 млрд рублей за аналогичный период предыдущего года, говорится в отчете компании.

Выручка составила 767,6 млрд рублей, снизившись на 5%, себестоимость выросла на 6,8% до 685,4 млрд рублей. Валовая прибыль упала в два раза до 82,2 млрд рублей, прибыль от продаж – в 4,3 раза до 17,8 млрд рублей, убыток до налогообложения составил 29,1 млрд рублей против прибыли в 45,9 млрд рублей годом ранее.

В последний раз "Газпром нефть" публиковала РСБУ за I квартал в 2021 году, в 2022-2024 годах РСБУ за I квартал не раскрывались.

При этом до 2021 года у компании несколько лет, начиная с 2018 года, фиксировались убытки за I квартал. Так, в 2018 году убыток "Газпром нефти" по РСБУ за январь-март составил 13,4 млрд руб., в 2019 году - 2,8 млрд рублей, в 2020 году - 24,2 млрд рублей, в 2021 году - 10 млрд рублей.