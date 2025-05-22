СГК продала Кузнецкую ТЭЦ из-за нерентабельности

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ООО "Сибирская генерирующая компания" продало АО "Кузнецкая ТЭЦ" (Новокузнецк, Кемеровская область) из-за нерентабельности, сообщил гендиректор АО "Кузбассэнерго" (входит в ООО "Сибирская генерирующая компания", СГК) Виктор Лариошкин на пресс-конференции.

Отрицательный финансовый результат работы Кузнецкой ТЭЦ, по его словам, связан с тем, что на том же берегу Новокузнецка, где находится Кузнецкая ТЭЦ, работает еще одна теплостанция - Центральная ТЭЦ, собственники которой и приобрели Кузнецкую ТЭЦ. По его словам, в таких условиях выстроить бизнес рентабельно было затруднительно, в том числе и по техническим причинам.

"Кузнецкая ТЭЦ в лучшие времена выходила в ноль - когда были холодные зимы, длинные, затянутые. Во все остальное время, особенно с учетом повышения стоимости угля, роста оптовых цен, мы постепенно ушли в минус. 2024 год это наглядно показал", - отметил Лариошкин.

"Рост цен и ряд других факторов - все это привело к тому, что мы просто начали падать в убыток. Бороться с ним за счет сокращения персонала и ремонтной программы не хотелось - тогда и было принято решение продать Кузнецкую ТЭЦ собственнику Центральной ТЭЦ", - пояснил гендиректор.

Он выразил надежду, что новый собственник Кузнецкой ТЭЦ сможет выстроить работу двух станций таким образом, чтобы она была прибыльной, - "сбалансирует" за счет "синергетического эффекта".

Лариошкин также добавил, что новому собственнику вместе с ТЭЦ будут переданы и теплосети в Новокузнецке, ранее принадлежавшие "Кузбассэнерго". При этом гендиректор заверил, что компания пока продолжает выполнять связанные с сетями обязательства по концессионным соглашениям. Предположительно передача сетей завершится до конца 2025 года.

Сделка по продаже ТЭЦ была совершена в конце апреля. Новым владельцем ТЭЦ стало ООО "Стройтехпроект" (Новокузнецк), 95% которого владеет его гендиректор Иван Сазыкин. Еще 5% принадлежат Антону Кузнецову. Как сообщалось, в 2019 году "Стройтехпроект" приобрел имущественный комплекс Центральной ТЭЦ Новокузнецка.

Согласно ЕГРЮЛ, до 2022 года Сазыкин напрямую владел еще 88% ООО "Горэлектросеть" (крупнейшая электросетевая организация Новокузнецка, согласно ее официальному сайту), до 2015 года ему также принадлежало ООО "Сибэнерго" (специализируется на передаче пара и тепловой энергии). Обе компании находятся под управлением ООО "УК "Новокузнецкэнерго", которым с 2011 года по середину 2022 года также владел Сазыкин.

Согласно открытым данным, установленная электрическая мощность Кузнецкой ТЭЦ составляет 108 МВт, тепловая - 890 Гкал/час, станция работает на угле. В состав основного генерирующего оборудования ТЭЦ входят 10 паровых котлов, два водогрейных котла, 7 генераторов, 7 паровых турбин. Первый турбоагрегат был пущен в 1944 году. В 2023 году АО "Кузнецкая ТЭЦ" получило 67 млн рублей чистого убытка по РСБУ при 3,6 млрд рублей выручки, данные за 2024 год не раскрываются. В 2022 году убыток ТЭЦ превысил 474 млн рублей, выручка составляла 3,3 млрд рублей.

СГК - энергетическая компания, которая осуществляет деятельность на территории Алтайского, Красноярского и Приморского краев, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областей, Хакасии и Тувы. СГК принадлежат 7 ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью 17,5 тысяч МВт и тепловой мощностью 25,5 тысяч Гкал/ч, а также тепловые сети общей протяженностью 11 тысяч км, ремонтные и сервисные компании.