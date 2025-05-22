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Международные резервы РФ с 9 по 16 мая сократились на $19,8 млрд

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 16 мая составили $667,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 9 мая международные резервы равнялись $687,3 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $19,8 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.


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