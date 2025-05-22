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"Татнефть" планирует направлять на переработку 70% добываемой нефти вместо текущих 60%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "Татнефть" планирует в ближайшее время нарастить долю добываемой нефти, отправляемой на переработку, сообщил глава компании Наиль Маганов в ходе выступления на годовом собрании акционеров.

"Сегодня мы перерабатываем 60% добываемой нефти, в ближайшее время будем перерабатывать 70%, и по этому показателю мы тоже первые в РФ. Запустили вторую очередь гидрокрекинга (в режиме пусконаладки - ИФ), увеличили выпуск светлых нефтепродуктов. "Танеко" сегодня обеспечивает нефтепереработкой для нас 40% дохода компании. Это хорошая подстраховка при всех внешних вызовах. Каждая переработанная тонна нефти нам приносит в 2,5 раза больше прибыли, чем просто продажа сырой нефти", - сказал он.

Маганов напомнил, что комплекс "Танеко" – в числе лучших в мире по показателю глубины переработки - 99,6%.

Кроме того, в ноябре глава компании сообщал, что "Татнефть" планирует в течение года модернизировать свой НПЗ "ТАНЕКО" с 15 до 18 единиц по индексу Нельсона.

АО "ТАНЕКО" – 100%-я "дочка" "Татнефти". Нефтекомплекс введен в эксплуатацию в 2011 году.

Татнефть ТАНЕКО
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