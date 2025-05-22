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Глава ЦБ Хорватии заявил, что инфляция в еврозоне приближается к цели

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Инфляция в еврозоне постепенно приближается к целевому уровню в 2%, заявил глава ЦБ Хорватии и член Управляющего совета Европейского центрального банка Борис Вуйчич.

"Инфляция медленно, но системно становится более соответствующей нашей цели, - сказал он, выступая на мероприятии в городе Опатия. - Мы ожидаем, что она приблизится к цели к концу 2025 года и достигнет ее в начале 2026 года".

Некоторые коллеги Вуйчича по руководству центробанка полагают, что цель может быть достигнута уже в 2025 году.

В апреле ЕЦБ ожидаемо понизил основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. В частности, ключевая ставка по депозитам теперь составляет 2,25%. Следующее заседание регулятора состоится 5 июня, тогда же будут опубликованы обновленные макропрогнозы для экономики еврозоны.

ЕЦБ Борис Вуйчич еврозона Хорватия ЦБ Хорватии
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