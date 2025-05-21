Зампред ЕЦБ Гиндос заявил, что регулятор близок к достижению целевой инфляции

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) близок к достижению целевого уровня инфляции в еврозоне благодаря снижению цен на энергоносители и укреплению евро, заявил заместитель председателя ЕЦБ Луис де Гиндос.

"Дезинфляционный процесс продолжается, - сказал он в интервью Bloomberg TV. - Скорее раньше, чем позже, мы сможем достичь уровня, который соответствует нашему определению устойчивой целевой стабильности".

Потребительские цены в еврозоне в апреле увеличились на 2,2% в годовом выражении, как и в марте. При этом без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) инфляция в апреле ускорилась до 2,7% в годовом выражении с 2,4% месяцем ранее.

По оценке Еврокомиссии, инфляция в еврозоне в текущем году составит 2,1%, а в следующем опустится до 1,7%.

В апреле ЕЦБ ожидаемо понизил основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. В частности, ключевая ставка по депозитам теперь составляет 2,25%. Следующее заседание регулятора состоится 5 июня.