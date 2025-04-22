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Лагард отметила, что ЕЦБ почти достиг цели по инфляции и будет сохранять гибкость

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) почти достиг цели по возврату инфляции к таргетируемому уровню в 2%, но должен сохранять гибкость в условиях растущей экономической неопределенности из-за торговых войн, сказала глава регулятора Кристин Лагард в интервью CNBC.

"Мы приближаемся к нашей цели в 2025 году, и процесс дезинфляции идет полным ходом, - сказала она. Однако шоки сохраняются. Их итоговое влияние на инфляцию будет зависеть от контрмер, принятых в Европе, и не только".

На прошлой неделе члены руководства ЕЦБ выразили обеспокоенность по поводу перспектив экономики еврозоны, отметив "исключительный" уровень неопределенности. Инвесторы тем временем ждут от регулятора еще двух или трех снижений ключевой ставки по депозитам на 25 базисных пунктов каждое с текущего уровня в 2,25%.

Лагард повторила, что дальнейшая траектория денежно-кредитной политики в еврозоне не может быть определена.

"У нас есть разные варианты, и мы будем отталкиваться от данных, - сказала она. - Что касается вариантов, мы можем снизить ставки или взять паузу. Все действительно будет решаться на каждом отдельном заседании с учетом статданных".

ЕЦБ Кристин Лагард
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