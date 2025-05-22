Глава Роснедр уверен, что главным бенефициаром развития зеленой энергетики в мире станет медь

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Прогнозы мирового потребления лития обещают многократный рост в рамках развития зеленой энергетики, но главным бенефициаром увеличения станет медь. Такое мнение высказал глава Роснедр Олег Казанов в ходе сессии "Недропользование и экология: глобальные вызовы и сохранение баланса", прошедшей на Невском экологическом конгрессе.

По словам Казанова, очередной этап эпохи промышленной революции, который сейчас переживает мир, требует нового технологического уклада. Этот уклад включает три основных элемента: возобновляемые источники энергии (ВИЭ), системы накопления и хранения энергии, а также электротранспорт. Происходит селективный рост потребления сырьевых источников, акцент смещается в сторону редких и редкоземельных металлов (РЗМ), сказал глава Роснедр.

"По РЗМ, например, мировое потребление за 10 лет выросло в три раза - примерно со 100 тыс. тонн до 300 тыс. тонн. Догоняет в темпах роста потребления и литий, по нему прогнозы на следующие 10 лет - рост потребления в мире с 200 тыс. тонн до 800 тыс. тонн. Хотя тут с прогнозами надо быть очень осторожными, они могут сбыться, а могут и нет, однако, общая картина с указанными металлами ясна - по ним будет рост", - добавил он.

"Но самое интересное, что куда большие перспективы у меди, именно она станет главным бенефициаром будущих процессов. Потому что при строительстве ветрогенерации на 1 МВт установленной мощности приходится от 5 до 6 тонн меди. Также при развитии мобильных систем генерации произойдет резкий рост потребления никеля и кобальта. По этой группе металлов - например медь, никель, кобальт - практически 100% мирового прироста потребления обеспечиваются отраслями новой зеленой энергетики", - подчеркнул Казанов.

Комментируя тему редкоземельных металлов, он отметил, что рост их мирового потребления ожидается до 300 тыс. тонн, а в недрах Российской Федерации содержится (в разведанных месторождениях) 28,5 млн тонн запасов РЗМ. "Только два наших крупнейших месторождения - Ловозерское и Томторское - вместе содержат 11 млн тонн редких "земель". То есть запасами РЗМ мы обеспечены, здесь даже дополнительная геологоразведка не нужна. Сейчас задача сводится к выбору оптимальных сценариев освоения, разработке технологий и подготовке месторождения к эксплуатации", - отметил руководитель ведомства.

"Лития в России тоже достаточно - 18 месторождений с суммарными запасами примерно в 3,5 млн тонн. Это много, но если имеющиеся агрессивные прогнозы относительно лития сбудутся, и в мире наступит быстрый рост его потребления, то нам нужно постепенно готовить свои запасы к вводу в разработку", - считает глава Роснедр.