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ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты корпоративным заемщикам, испытывающим временные трудности

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты корпоративным заемщикам и индивидуальным предпринимателям (ИП), столкнувшимся с временными трудностями, соответствующее письмо опубликовано на сайте регулятора.

Для снижения регуляторных издержек для банков и заемщиков Банк России временно смягчил требования к резервам по реструктурированным ссудам, по которым банк и заемщик оценивают вероятность восстановления финансового положения как значительную.

К таким заемщикам относятся компании и ИП с не очень высокой долговой нагрузкой, исправно обслуживавшие долг последние полгода и предоставившие банку реалистичный бизнес-план на ближайшие три года.

Банки, в свою очередь, будут регулярно проверять соответствие фактических результатов заемщика контрольным показателям и в случае отклонения должны будут досоздать резерв, отмечает ЦБ.

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