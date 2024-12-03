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"Суал" добивается в суде созыва собрания акционеров "Русала" для изменения устава

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Калининградской области 22 января 2025 года проведет предварительное заседание по иску МКООО "Суал Партнерс" к МКПАО "ОК Русал", сообщил "Русал".

"Суал" хочет через суд обязать компанию созвать и провести собрание акционеров, включив туда пункт о внесении изменений в устав.

Предлагаемые поправки в устав касаются методики формирования повестки собраний акционеров ОК "Русал" и совершенствования системы корпоративного управления в компании в части принципов формирования советов директоров ключевых дочерних обществ.

Представители "Русала" и "Суала" не комментируют этот судебный процесс.

Ранее "Суал" неоднократно предлагал внести изменения в устав "Русала", но совет директоров алюминиевой компании большинством голосов постановлял не включать этот пункт в повестку собраний акционеров.

Помимо изменений в устав, "Суал" ставил вопрос о выплате дивидендов, но инициатива в большинстве случаев не находила поддержки совета директоров, в котором доминируют топ-менеджеры компании, представители En+ Group и согласованные OFAC независимые директора. Мотивируя отказ от финальных дивидендов за прошлый год, совет директоров "Русала" заявил, что "в условиях неблагоприятной конъюнктуры и растущих рисков на экспортных рынках решение о выплате дивидендов приведет к снижению финансовой устойчивости компании и усложнит реализацию инвестиционных планов в 2024 году".

Основным акционером "Русала" является En+ Group (57%). "Суал Партнерс" владеет 25,72%, free float "Русала" - 17,4%.

OFAC Русал Суал En+ Group
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