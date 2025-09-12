Поиск

Оценка инфляции во Франции в августе подтверждена на уровне 0,8%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Во Франции в августе потребительские цены, гармонизированные со стандартами Евросоюза, увеличились на 0,8% в годовом выражении, по оконыательным данным Национального статистического управления Insee.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 0,9% в июле.

Окончательные данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics.

Потребительские цены в августе увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем (+0,3% в июле).

Цены, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 0,9% в годовом выражении и на 0,4% за месяц. В июле их повышение составило 1% и 0,2% соответственно.

Цены на энергоносители в августе снизились на 6,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее (-7,2% в июле). Темпы повышения стоимости продуктов питания остались на уровне 1,6%, услуг - замедлились до 2,1% с 2,5% в июле. Промышленные товары в прошлом месяце подешевели на 0,3% (-0,2% в июле).

Базовая инфляция (без учета цен на энергоносители и продукты питания) в августе замедлилась до 1,2% в годовом выражении с июльских 1,5%.

