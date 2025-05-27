Минэнерго отметил, что прогнозировать добычу угля в РФ сейчас сложно из-за пика негативного давления

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Прогнозировать добычу угля в РФ сейчас проблематично, поскольку отрасль находится в кризисе и нуждается в поддержке, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилёв журналистам во вторник.

"Сейчас трудно об этом говорить, потому что несколько факторов одновременно являются важными: курс рубля, ключевая ставка, цена на внешних рынках", - сказал министр, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько может просесть добыча угля в РФ в текущем году, если отрасль не получит господдержки.

Цивилёв подчеркнул, что угольная отрасль никогда не обращалась к государству за системными мерами поддержки, несмотря на периодические кризисы, но в настоящее время "столько много факторов одновременно по отрасли негативно воздействовали, что вот именно в этот пик (кризиса - ИФ) отрасль надо поддержать".