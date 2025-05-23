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Мишустин анонсировал совещание по ситуации в угольной отрасли

Она столкнулась со сложностями из-за неблагоприятной конъюнктуры

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым в пятницу анонсировал совещание по ситуации в угольной отрасли, столкнувшейся со сложностями из-за неблагоприятной конъюнктуры.

"Я хотел бы ещё одну тему поднять здесь, очень важно, на сегодняшний день, в частности на Восточном полигоне (РЖД - ИФ), обеспечить бесперебойную работу угольных предприятий. Вы присутствовали на стратегической сессии, которую мы проводили по поручению президента, вопрос очень важный, поскольку конъюнктура на сегодня непростая, и логистика или вывоз за приемлемые цены - это то, что будет так или иначе определять возможности многих компаний. Я собираюсь проводить совещание по поручению руководителя государства через неделю, связанное как раз по вопросам ситуации в Кемерово и вообще в угольной отрасли", - сообщил Мишустин в пятницу в ходе встречи с главой ОАО "РЖД" Олегом Белозёровым.

"У меня просьба подготовить соответствующие материалы, посмотреть, что ещё РЖД может сделать для того, чтобы помочь в том числе угольным предприятиям и доложить отдельно", - добавил премьер-министр.

"Михаил Владимирович, будем готовы. Те обязательства, которые перед нами были поставлены правительством, мы чётко выполняем, но дополнительные вопросы, которые поставлены, мы тоже будем обязательно прорабатывать и будем готовы к совещанию", - ответил Белозёров.

Михаил Мишустин
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