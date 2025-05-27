"Озон Фармацевтика" выплатит дивиденды за 2024 г. в 0,26 руб./акция

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Озон Фармацевтика" (Тольятти, Самарская область) на годовом собрании 23 мая приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2024 года в размере 0,26 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 5 июня 2025 года.

Всего на выплату финальных дивидендов будет направлено 285,6 млн рублей.

Ранее на выплату промежуточных дивидендов (по итогам I квартала и 9 месяцев 2024 года) компания направляла 1,2 млрд рублей. Чистая прибыль компании по РСБУ в 2024 году составила 2,2 млрд рублей. Остальную часть прибыли акционеры решили оставить нераспределенной.

Как сообщалось, суммарные выплаты по итогам 9 месяцев составили 1,09 рубля на акцию, в том числе дивиденды за 9 месяцев были утверждены в размере 0,18 рубля на акцию.

Дивидендная политика компании предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 15% от чистой прибыли при условии, что соотношение "чистый долг/EBITDA" за предшествующие 12 месяцев будет не более 3х. Если это соотношение будет не более 2х, то компания обещает направлять на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли, если не более 1х, то не менее 35% чистой прибыли, но не более 100% свободного денежного потока. Если оно будет нулевым, то компания может платить дивиденды в размере не менее 50% чистой прибыли, но не более 100% свободного денежного потока. Если же это соотношение будет больше 3х, то дивиденды платить не планируется.

Соотношение "чистый долг/EBITDA" по итогам 2024 года равнялось 1,1х (годом ранее - 1,7х).

В октябре 2024 года "Озон Фармацевтика" провела IPO на МосБирже объемом 3,45 млрд рублей. Привлеченные средства направлены на реализацию стратегии роста: расширение линейки препаратов-дженериков и биосимиляров, а также запуск новых производственных мощностей.

Уставный капитал ПАО после проведения IPO состоит из 1 млрд 98 млн 571,44 тыс. обыкновенных акций номиналом 0,02 рубля.

Согласно списку аффилированных лиц за II полугодие 2024 года, Павлу Алексенко принадлежат 40,0872% акционерного капитала ПАО "Озон Фармацевтика", Юрию и Владимиру Корневым - 14,5016% и 10,9262% соответственно.

"Озон Фармацевтика" работает с 2001 года, производственные мощности расположены в Жигулевске и ОЭЗ "Тольятти". Помимо этого, научно-исследовательские лаборатории компании находятся в биофармацевтическом кластере "Сколково" и в городе Химки.