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РНПК фиксирует рост выплат в сегментах традиционно низкой убыточности

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "Российская национальная перестраховочная компания" в 2024 году фиксировала рост выплат в сегментах, традиционно отличавшихся невысоким уровнем убыточности, сообщила глава РНПК Наталья Карпова на конференции Всероссийского союза страховщиков.

"Мы отмечали рост крупных убытков, увеличение частоты их наступления и тяжести событий и вместе с тем фиксировали рост убыточности в ряде сегментов, которые исторически характеризовались невысокой убыточностью", - сказал она.

В том числе, по словам Карповой, убытки были по рискам терроризма, в сельскохозяйственном, морском, авиационном страховании.

"Мы были вынуждены в покрытие по договорам страхования рисков терроризма внести военную составляющую, что дало нам значительное увеличение убытков по этому сегменту", - пояснила она.

В 2024 году зафиксировала 100 убытков в этом сегменте на сумму более 10 млрд рублей.

Также на 2024 год пришлись рекордные выплаты по перестрахованию сельскохозяйственных рисков - они составили 8,5 млрд рублей. "При этом платили не только по гибели урожая, но по гибели аквакультуры - значительная выплата состоялась за гибель лосося в Баренцевом море. Доля выплат РНПК в сегменте агрострахования составляет примерно 50% при урегулировании убытков", - пояснила Карпова.

Она отметила рост выплат по морским и авиационным рискам, в том числе по договору перестрахования рисков за аварию в Керченском проливе, а также инциденты с российскими судами и "судами с российским интересом" в Средиземном море и на Балтике. Эти события также привели к росту убыточности, сказала Карпова.

"Убыточность РНПК по факультативным договорам перестрахования авиационных рисков превысила 150% по итогам прошлого года", - привела данные Карпова.

РНПК Баренцево море Керченский пролив Наталья Карпова Балтика ВСС
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