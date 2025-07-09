РНПК обновила стандарты перестрахования авиационных рисков и усилила защиту по военным рискам

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - АО "Российская национальная перестраховочная компания" (РНПК) ввела в действие обновленное руководство по облигаторному перестрахованию авиационных рисков, где отражены изменения подходов и стандартов компании в этом сегменте, сообщает перестраховщик.

Документ обновляется на ежегодной основе после предварительных обсуждений с участием представителей страхового рынка.

Изменения в документе отражают актуальную ситуацию рисковой среды для авиационной отрасли и учитывают предложения и комментарии страховых компаний и их клиентов как для внутреннего российского рынка, так и для стран СНГ.

В том числе при пересмотре подходов и стандартов были учтены пожелания авиакомпаний по актуализации и уточнению условий оговорки о техническом обслуживании для эксплуатантов воздушных судов (ВС), поясняет перестраховщик. В результате совместной работы с НКО "Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта" (АЭВТ) была разработана новая редакция этой оговорки (в договорах страхования авиарисков - ИФ).

В частности, благодаря общей стабилизации ситуации в сфере техобслуживания и поддержания летной годности воздушных судов в России стало возможным упразднить ежемесячные отчеты авиакомпаний и предприятий, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР), в которых содержалась информация о произошедших изменениях. Теперь такие отчеты предоставляются в РНПК на ежегодной основе при возобновлении страхового покрытия, уточняет РНПК.

Сложности с ремонтом воздушных судов иностранного производства все еще сохраняются, что приводит к кратному росту стоимости запасных частей и затрат на ремонт, отмечается в сообщении перестраховщика. В связи с этой ситуацией "возникла необходимость рассмотреть вопрос об адекватности страховых сумм, что особенно актуально при страховании по программам авиакаско". На фоне роста стоимости запасных частей и ремонтных работ из-за амортизации как правило снижаются страховые суммы при оценке воздушных судов. "Таким образом, возникает ситуация, когда страховая сумма оценки ВС в итоге может оказаться гораздо ниже общей стоимости его основных агрегатов", приводит пояснения компания.

Диспропорция была разрешена следующим образом. "В ходе обсуждений с представителями страхового рынка ориентир оценки страховой суммы ВС был определен на уровне не менее 150% от страховой суммы по установленным на него двигателям. При этом для случаев заниженной страховой суммы, когда условие по ориентиру не выполняется, предусмотрены решения в виде сужения покрытия за счет применения оговорки о составных частях воздушного судна (AVN4A, редакция РНПК) или повышения тарифа (рассмотрение запроса на базе специального согласования)", - говорится в сообщении.

Вопрос о страховых суммах крайне актуален и для страхования авиационных запасных частей на складах, где происходит накопление бывших в эксплуатации и новых резервных запасных частей, что ведет к увеличению лимитов по соответствующим секциям в рамках договоров по авиакаско, дополняют в компании.

В обновленном руководстве РНПК также "отражена необходимость оценки складских остатков и качества самих складов". Перестраховщик вводит практику посещения складов специалистами собственного инженерного центра для оценки остатков авиационных запчастей с последующей выдачей клиентам рекомендаций по устранению критических замечаний.

Кроме того, в обновленном документе зафиксирован подход РНПК к страхованию военных рисков. При подготовке руководства были "приняты во внимание пожелания страхового рынка, касающиеся необходимости поддержки российского бизнеса и сохранения возможности страхования военных рисков, несмотря на значительное изменение политической обстановки, возросшее количество происшествий, связанных с военной составляющей, начиная с 2022 года. С учетом мнения страховщиков РНПК предложила покрытие военных рисков в рамках программ облигаторного перестрахования. Это расширяет возможности страховщиков по тарифному регулированию и упрощает администрирование этого вида покрытия", поясняет РНПК.

Как в мае сообщала глава РНПК Наталья Карпова на конференции Всероссийского союза страховщиков, "убыточность РНПК по факультативным договорам перестрахования авиационных рисков превысила 150% по итогам прошлого года".

Компания корректировала подходы к учету военных и рисков терроризма, отметила она в ходе выступления: "Мы были вынуждены в покрытие по договорам страхования рисков терроризма внести военную составляющую, что дало нам значительное увеличение убытков по этому сегменту". По данным Карповой, за прошлый год РНПК зафиксировала 100 убытков в этом сегменте на сумму более 10 млрд рублей.

АО "Российская национальная перестраховочная компания" (100% дочка ЦБ) была создана на основании положений федерального закона "Об организации страхового дела в России" в 2016 году, когда из-за санкций страна столкнулась с ограничениями в перестраховании крупных рисков на международном рынке, обеспечивает стабильность отечественного страхового рынка, отвечает за перестрахование крупных рисков в России.

После ухода из России традиционных зарубежных партнеров в сфере перестрахования РНПК занимает монопольное положение в сегменте. Оплаченный уставный капитал РНПК - 21,3 млрд рублей. В 2022 году Банк России как акционер решил объявленный капитал перестраховщика увеличить до 750 млрд рублей, в том числе за счет предоставленных ЦБ гарантий.