Акционеры "Уралкалия" утвердили решение не платить дивиденды за 2023 год

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Уралкалия" на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2023 года, сообщила компания.

В прошлом году "Уралкалий" выплатил промежуточные дивиденды на привилегированные акции на общую сумму 105 млрд рублей, сообщалось в отчете по МСФО. В том числе в июле 2023 года компания выплатила промежуточные дивиденды на "префы" по итогам I квартала в размере 45,1 млрд рублей (выплаты осуществлялись из нераспределенной прибыли на конец 2021 года), в декабре - по итогам девяти месяцев в размере 60 млрд рублей.

В 2022 году дивиденды "Уралкалий" не выплачивал.

В декабре 2021 года компания приняла решение о выплате на "префы" 61,65 млрд рублей. Эти дивиденды, первые для компании с 2014 года, предназначались для снижения долговой нагрузки владельцем всего пакета "префов" - "Уралхимом".

По данным на конец 2021 года 78,03% уставного капитала "Уралкалия" принадлежало "Уралхиму", 0,136% - напрямую основателю "Уралхима" Дмитрию Мазепину. Квазиказначейский пакет акций на балансе дочернего "Уралкалий-Инвест" составлял 21,84% уставного капитала. В начале 2022 года "Уралкалий" раскрывал, что доля его голосующих акций на балансе "Уралкалий-Инвеста" выросла до 22,36%.