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Долги по зарплате в РФ в апреле выросли на 2,3%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец апреля 2025 года составила 1 млрд 481,9 млн рублей и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 33,8 млн рублей, или на 2,3%, сообщил в среду Росстат.

Относительно апреля 2024 года долги по зарплате стали больше на 1 млрд 040,8 млн рублей, или в 3,4 раза.

С января этого года Росстат изменил методику оценки просроченной задолженности по заработной плате: теперь данные публикуются по организациям всех видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) и по состоянию на конец месяца. Ранее данные публиковались на 1 число каждого месяца и собирались по ограниченному кругу предприятий.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец апреля 2025 года на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 616,0 млн рублей (41,5%), в 2024 году - 494,4 млн рублей (33,4%), в 2023 году и ранее - 371,5 млн рублей (25,1%).

Просроченные долги по заработной плате, возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств, на 30 апреля составили 1 млрд 481,7 млн рублей, увеличившись за месяц на 2,5%.

Задолженность по заработной плате федерального бюджета и субъектов РФ отсутствовала (в марте равнялась 1,2 млн рублей и 0,1 млн рублей соответственно). Просроченные долги местных бюджетов на конец апреля составили 0,2 млн рублей против 0,6 млн рублей месяцем ранее.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: строительство - 48,1%; обрабатывающие производства - 18,2%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 10,1%; деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 7,4%; деятельность профессиональная, научная и техническая - 5,8%; добыча полезных ископаемых - 4,8%; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 2,8%; транспортировка и хранение - 1,2%; торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 0,4%; предоставление прочих видов услуг - 0,3%; деятельность в области информации и связи - 0,3%; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 0,2%; деятельность финансовая и страховая - 0,2%; образование - 0,1%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 0,1%.

Росстат
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