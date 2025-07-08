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Голикова отметила снижение задолженности по зарплате в РФ за 12 лет более чем втрое

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Размер задолженности по выплате заработной платы за последние 12 лет сократился более чем в три раза, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"За последние 12 лет уровень производственного травматизма снизился на треть. Более чем в три раза сократился размер задолженности по выплате заработной платы. Только за прошлый год, во многом благодаря внедренному алгоритму взаимодействия с работодателями без проведения проверок, работники получили положенные им выплаты на сумму свыше 5,6 млрд рублей", - говорится в приветствии вице-премьера участникам X Всероссийского форума государственных инспекторов труда.

Голикова также сообщила, что по итогам прошлого года были восстановлены права более чем 367 тыс. трудящихся граждан. По требованиям инспекторов труда выплачена заработная плата на сумму свыше 14 млрд рублей.

Вице-премьер отметила, что Роструд одним из первых надзорных органов апробировал применение риск-ориентированного подхода, проверочных листов и систему профилактики.

Татьяна Голикова Роструд
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