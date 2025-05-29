Brent остается в плюсе и торгуется у $65,13за баррель

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть замедлили рост днем в четверг, заметно отступив от достигнутых ранее максимумов.

К 14:04 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,23 (0,35%) до $65,13 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,18 (0,29%), до $62,02 за баррель.

Ранее в ходе торгов котировки нефтяных фьючерсов поднимались примерно на 1,5% на новостях о том, что федеральный торговый суд США вынес решение о признании незаконными введенные президентом Дональдом Трампом глобальные внешнеторговые пошлины.

Коллегия из трех судей поддержала ряд исков, утверждавших, что Трамп неправомерно применил закон о чрезвычайном положении для оправдания введения тарифов. Ожидается, что Белый дом будет обжаловать это решение.

Ситуация с пошлинами оказала позитивное влияние на настроения участников рынка, отметил Бьярне Шилдроп, главный аналитик SEB по товарно-сырьевым рынкам. По его словам, их отмена ослабит давление на мировую экономику, а значит спрос на нефть будет оставаться более высоким.

В то же время ожидания увеличения предложения из-за ускоренного наращивания производства со стороны ОПЕК+ сдерживают рост цен.

В субботу состоится встреча министров восьми стран альянса, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки. Ожидается, что на ней будет обсуждаться возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. баррелей в сутки в июле.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4,24 млн баррелей. Неделей ранее показатель вырос на 2,5 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду, аналитики прогнозируют, что запасы нефти выросли на 1 млн баррелей.