Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,9% в начале основной сессии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг сохранил подъем на фоне известий о втором раунде переговоров РФ-Украина по решению украинского конфликта, заявлений президента США Дональда Трампа о нежелании вводить новые антироссийские санкции, а также улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent поднялся до $66 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов прибавили по 0,9%, лидируют в росте акции "Норникеля" (+2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2810,66 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1112,28 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 мая, составляет 79,6037 руб. (-1,39 копейки).

Подорожали также акции "Роснефти" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,7% и +0,3% "префы"), "Газпрома" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), ОК "Русал" (+1,2%), "ВК" (+1,1%), "НЛМК" (+1%), "ММК" (+0,9%), "Группы компаний ПИК" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы"), "Северстали" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,2%), "МТС" (-0,1%).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил накануне, что Россия готова представить украинским переговорщикам и обсудить свой меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле.

"Наша делегация во главе с В.Р.Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня", - говорится в заявлении Лаврова, опубликованном МИД в среду.

Президент США Дональд Трамп примерно через две недели узнает, желает ли Россия в самом деле урегулировать конфликт на Украине.

"Я дам вам знать примерно через две недели, в течение двух недель. Мы выясним это очень скоро", - заявил он в Белом доме в ответ на вопрос, хочет ли Россия, по мнению Трампа, мира на Украине. Он отметил, что не считает нужным сейчас пояснять, что имел в виду, когда на днях утверждал, что Россия "играет с огнем".

Также Трамп заявил в среду, что США пока не вводят санкции в отношении России, так как такие меры могут помешать быстрому урегулированию конфликта на Украине. "Единственная причина - это то, что в ситуации, когда я считаю, что мы близки к сделке, мне не хотелось бы все испортить", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, почему он не вводит санкции против Москвы.

Тем временем вышедшие накануне вечером данные Росстата зафиксировали сохранение низких темпов инфляции в России. Так, инфляция в РФ с 20 по 26 мая 2025 года составила 0,06% после 0,07% с 13 по 19 мая, 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая. С начала месяца рост цен к 26 мая составил 0,21%, с начала года - 3,34%. Из данных за 26 дней мая этого года и среднесуточных данных за май 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 26 мая замедлилась до 9,78% с 9,90% на 19 мая (после 10,23% на конец апреля).

ЦБ РФ перед заседанием совета директоров 6 июня рассмотрит новые данные, варианты решения по ключевой ставке и сигналу будут более разнообразными, чем в апреле, заявил в среду зампред Банка России Филипп Габуния на пресс-конференции, посвященной публикации обзора финансовой стабильности.

По оценке управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, индекс МосБиржи может перейти к консолидации у достигнутых уровней.

Начавшееся во вторник восстановление рынка акций можно списать на закрытие коротких позиций в российских акциях, а дальнейшее ускорение роста могло быть вызвано новостями по переговорному процессу и возможностью встречи представителей России и Украины уже на следующей неделе - инвесторы предпочли пополнить портфели в расчете на дальнейшее улучшение геополитической ситуации, считает аналитик.

"В четверг ожидаем перехода рынка к консолидации у достигнутых уровней. Инвесторы отыграли геополитические новости и могут занять выжидательную позицию, что будет способствовать боковому движению рынка, в результате чего индекс МосБиржи может провести сессию в диапазоне 2800-2850 пунктов. При этом улучшение ситуации на глобальных рынках, и в частности, рост цен на нефть, лишь умеренно поддержат российские акции", - считает Зварич.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, появились предпосылки для снижения ставки ЦБ РФ.

Банк России презентовал обзор финансовой стабильности за IV квартал 2024 г. – I квартал 2025 г., в котором стоит акцентировать внимание на одном важном моменте - регулятор видит риски роста долговых проблем среди крупного бизнеса: уверенно растет объем просроченной задолженности по ипотечному и потребительскому кредитованию. Порадовала и инфляция – к 26 мая годовой показатель уменьшился до 9,78% с 9,9% неделей ранее. Таким образом, практически наверняка вопрос снижения ключевой ставки на июньском заседании ЦБ будет рассматриваться, считает эксперт.

"Вряд ли стоит закладываться именно на уменьшение ставки, скорее всего, решение будет приниматься в самый последний момент. Мы пока не меняем наш базовый сценарий, согласно которому ЦБ оставит ставку неизменной, но даст очень мягкий сигнал. Поэтому продолжаем рекомендовать удерживать открытые на днях спекулятивные "лонги" и даже, может быть, осторожно наращивать их, помня при этом, что негатив от геополитики может больно ударить по котировкам. Фаворитами здесь являются фьючерс на индекс МосБиржи, акции Сбера, "Т-Технологий", банка "Санкт-Петербург", - полагает Антонов.

В целом индекс МосБиржи легко преодолел несильное сопротивление 2800 пунктов. Первой целью роста выступает район 2900 пунктов, где расположены незакрытые "гэпы" от 12 и 15 мая. Там без новых позитивных драйверов логично ждать как минимум торможения, заключил представитель компании "Алор брокер".

Зарубежные фондовые индексы

Индексы акций в США в среду снизились на 0,5-0,6%; инвесторы оценивали новости компаний, следили за развитием ситуации в международной торговле, а также изучали протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Руководители ФРС полагают, что могут столкнуться с трудным выбором, если инфляция будет ускоряться параллельно с ростом безработицы, говорится в протоколе. При таком развитии событий придется определять приоритеты и решать - поднимать ставки для борьбы с повышенной инфляцией или же снижать их для обеспечения максимальной занятости и стимулирования экономического роста.

В то же время участники заседания согласились, что в настоящее время экономический рост и рынок труда в США демонстрируют устойчивость, хотя прогноз на будущее и стал более неопределенным.

В Азии в четверг наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 1,3-1,9%).

Американский производитель графических процессоров Nvidia в первом квартале 2026 фингода увеличил чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка. Компания дала разочаровавший аналитиков прогноз на текущий квартал из-за запрета на экспорт определенных чипов в Китай, однако ее акции выросли (+4,9%) на дополнительных торгах в среду.

Введенные президентом США Трампом глобальные пошлины были признаны незаконными и заблокированы федеральным торговым судом США, сообщают американские СМИ.

"Коллегия из трех судей Суда США по международной торговле в Нью-Йорке вынесла это решение, поддержав ряд исков, в которых утверждалось, что Трамп неправомерно применил закон о чрезвычайном положении для оправдания сборов", - пишет Bloomberg.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи, комментируя решение суда, заявил: "Отношение зарубежных стран к Соединенным Штатам, остающееся без ответа, привело к историческому и постоянному торговому дефициту Америки".

Он подчеркнул, что "неизбранные судьи не должны решать, как правильно действовать в условиях чрезвычайной ситуации в стране". Ожидается, что Белый дом будет обжаловать судебное решение, отмечает Trading Economics.

Банк Кореи в четверг понизил размер базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) - до минимальных с сентября 2022 года 2,5% годовых. Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics. Регулятор отметил стабильность инфляции в стране, но указал на перспективы значительного замедления экономического роста и ухудшил его прогноз на этот год до 0,8% с 1,5% на фоне ослабления внутреннего спроса и замедления роста экспорта в связи с изменениями внешнеторговой политики США.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены также продолжают рост, участники рынка оценивают сигналы о сокращении запасов нефти в США и ждут решения ОПЕК+ об объемах добычи в июле.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $66,02 за баррель (+1,7% и +1,3% в среду), июльская цена фьючерса на WTI - $62,97 за баррель (+1,8% и +1,6% накануне).

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4,24 млн баррелей. Неделей ранее показатель вырос на 2,5 млн баррелей. Официальный отчет Минэнерго США выйдет в четверг в 19:00 МСК; аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на рост запасов нефти на 1 млн баррелей.

Тем временем накануне министры стран ОПЕК+ по итогам 39-й встречи подтвердили ранее принятые решения, в том числе касающиеся уровней добычи нефти до конца 2026 года. Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 30 ноября.

В субботу состоится встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки. Ожидается, что на ней будет обсуждаться возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. баррелей в сутки в июле.