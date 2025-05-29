Квартальная чистая прибыль "РусГидро" по МСФО выросла на 14,2% до 18,94 млрд рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в I квартале 2025 года выросла на 14,2% в годовом измерении, до 18,94 млрд рублей, говорится в отчете компании.

EBITDA увеличилась на 27,9%, до 52,84 млрд рублей.

Выручка составила 177,31 млрд рублей (рост на 14,1%).

Рост выручки в "РусГидро" объяснили увеличением объемов и стоимости продажи электроэнергии и мощности, в том числе вследствие включения с января 2025 года Дальнего Востока во II ценовую зону энергорынка, а также за счет работы модернизированного по программе ДПМ ТГ №1 Владивостокской ТЭЦ-2.

Сдерживающее влияние на чистую прибыль оказал существенный рост процентных расходов, обусловленный уровнем ключевой ставки ЦБ и увеличением долгового портфеля "РусГидро" в связи с реализацией масштабной инвестиционной программы.

Операционные расходы "РусГидро" в I квартале 2025 года прибавили 7,1%, до 150,95 млрд рублей. Операционная прибыль составила 39,55 млрд рублей против 27,79 млрд рублей годом ранее.

Капзатраты в январе-марте 2025 года составили 45 млрд рублей против 29,28 млрд рублей годом ранее.

Заемные средства "РусГидро" по итогам I квартала 2025 года оценивались в 570,4 млрд рублей. При этом обязательства по форвардному контракту на акции компании с ВТБ были полностью переведены в краткосрочный раздел и составили 30,86 млрд рублей.

На счетах компании на конец марта 2025 года хранилось 72,84 млрд рублей.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 года - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.