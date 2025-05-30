Мировое соглашение по Nord Stream 2 AG вступило в силу после решения суда Швейцарии

Мораторий на банкротство компании прекращен

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Кантональный суд города Цуга (Швейцария) в целях финансового оздоровления 9 мая 2025 года утвердил соглашение об урегулировании задолженности организации "Норд Стрим 2 АГ, напоминает "Газпром" в своем квартальном отчете.

"В установленный швейцарским законодательством срок решение суда обжаловано не было, в связи с чем соглашение вступило в силу, а мораторий на банкротство организации "Норд Стрим 2 АГ" прекращен", - говорится в документе.

Как сообщалось, 10 мая 2022 года швейцарский суд вынес решение о предоставлении "Норд Стрим 2 АГ" промежуточного моратория на банкротство с назначением внешнего администратора в лице организации "Транслик АГ" (Швейцария). Далее промежуточный мораторий был несколько раз продлен.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии.

Власти ФРГ остановили процесс сертификации объекта, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список. Обе нитки магистрали были заполнены газом и подготовлены к работе. Одна из них получила повреждения в результате мощных взрывов в 2022 году.

В начале 2025 года Датское энергетическое агентство выдало разрешение швейцарской дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2 AG на проведение работ по сохранению газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море.