Поиск

Суд в Швейцарии обязал удовлетворить требования мелких кредиторов Nord Stream 2 до 9 сентября

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Кантональный суд г. Цуг (Швейцария) в целях финансового оздоровления 9 мая 2025 года утвердил соглашение об урегулировании задолженности организации "Норд Стрим 2 АГ" (Nord Stream 2), согласно которому требования мелких кредиторов компании должны быть удовлетворены до 9 сентября текущего года, говорится в решении суда.

Судом установлено, что на 5 мая удовлетворены требования 128 мелких кредиторов (сумма не раскрывается). Срок погашения задолженности перед остальными кредиторами – до 9 сентября 2025 года, до 1 сентября внешний администратор компанииTransliq AG должен представить в суд отчет об удовлетворении требований.

Как ранее сообщал "Газпром", мировое соглашение по Nord Stream 2 AG вступило в силу после решения швейцарского суда 9 мая.

10 мая 2022 года швейцарский суд вынес решение о предоставлении "Норд Стрим 2 АГ" промежуточного моратория на банкротство с назначением внешнего администратора в лице организации "Транслик АГ" (Швейцария). Далее промежуточный мораторий был несколько раз продлен.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии.

Власти ФРГ остановили процесс сертификации объекта, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список. Обе нитки магистрали были заполнены газом и подготовлены к работе. Одна из них получила повреждения в результате мощных взрывов в 2022 году.

В начале 2025 года Датское энергетическое агентство выдало разрешение швейцарской дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2 AG на проведение работ по сохранению газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море.

Норд Стрим 2 АГ Nord Stream 2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США включат Гренландию в зону ответственности Северного командования ВС

США включат Гренландию в зону ответственности Северного командования ВС

Toyota Industries будет выкуплена почти за $33 млрд и станет непубличной компанией

Toyota Industries будет выкуплена почти за $33 млрд и станет непубличной компанией

В Южной Корее явка на выборах президента превысила 70%

В Южной Корее явка на выборах президента превысила 70%

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с ноября 2021 года

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с ноября 2021 года

Более 200 заключенных сбежали во время эвакуации при землетрясении в Пакистане

Saudi Aramco разместила облигации на $5 млрд

Saudi Aramco разместила облигации на $5 млрд

Brent подорожала до $64,81 за баррель

Brent подорожала до $64,81 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 3 июня

Уолл-стрит закрылась в плюсе на статданных и геополитике

Уолл-стрит закрылась в плюсе на статданных и геополитике

Землетрясение произошло в Эгейском море

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6482 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области27 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области8 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости389 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });