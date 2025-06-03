Суд в Швейцарии обязал удовлетворить требования мелких кредиторов Nord Stream 2 до 9 сентября

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Кантональный суд г. Цуг (Швейцария) в целях финансового оздоровления 9 мая 2025 года утвердил соглашение об урегулировании задолженности организации "Норд Стрим 2 АГ" (Nord Stream 2), согласно которому требования мелких кредиторов компании должны быть удовлетворены до 9 сентября текущего года, говорится в решении суда.

Судом установлено, что на 5 мая удовлетворены требования 128 мелких кредиторов (сумма не раскрывается). Срок погашения задолженности перед остальными кредиторами – до 9 сентября 2025 года, до 1 сентября внешний администратор компанииTransliq AG должен представить в суд отчет об удовлетворении требований.

Как ранее сообщал "Газпром", мировое соглашение по Nord Stream 2 AG вступило в силу после решения швейцарского суда 9 мая.

10 мая 2022 года швейцарский суд вынес решение о предоставлении "Норд Стрим 2 АГ" промежуточного моратория на банкротство с назначением внешнего администратора в лице организации "Транслик АГ" (Швейцария). Далее промежуточный мораторий был несколько раз продлен.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии.

Власти ФРГ остановили процесс сертификации объекта, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список. Обе нитки магистрали были заполнены газом и подготовлены к работе. Одна из них получила повреждения в результате мощных взрывов в 2022 году.

В начале 2025 года Датское энергетическое агентство выдало разрешение швейцарской дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2 AG на проведение работ по сохранению газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море.