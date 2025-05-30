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"Татнефть" получила лицензию на строительство и эксплуатацию подземного хранилища СО2

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Татнефть" получила лицензию на пользование недрами участка Тукаевский-1 для строительства и эксплуатации подземных сооружений с целью размещения диоксида углерода. Соответствующее уведомление опубликовано на Федресурсе.

Участок охватывает территории Нижнекамского, Тукаевского и Заинского районов Татарстана. По данным госреестра участков недр и лицензий, право пользования предоставлено до 28 мая 2030 года.

Также на Федресурсе сообщается, что на основании решения Роснедр изменены границы Тукаевского участка в рамках лицензии на геологическое изучение и оценку пригодности площадки для строительства и эксплуатации подземных сооружений (получена в 2017 году). Судя по приведенной в госреестре участков недр и лицензий карте, из площади Тукаевского участка была исключена часть территории, предоставленная ныне компании по лицензии на Тукаевский-1.

В августе 2024 года стало известно, что Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) признала участок "Татнефти" вблизи Нижнекамской промзоны пригодным для хранения СО2. Тогда начальник управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений Роснедр Нина Ерофеева пояснила "Интерфаксу", что компании предстоит разработать проект сооружения: "Обычно в течение года после результатов экспертизы делается проект. А дальше уже строительство".

Компания ранее сообщала, что намерена улавливать СО2 из отходящих газов на Нижнекамской ТЭЦ-2 и на нефтеперерабатывающем заводе "ТАНЕКО" с последующей закачкой в подземные пласты. "Татнефть" разработала технологическую схему закачки СО2 в сжиженном виде в геологические структуры, подобрала оборудование для трубопроводов, конструкцию скважин и наземной инфраструктуры.

На данный момент российским недропользователям выдано по меньшей мере 10 лицензий для геологического изучения недр на пригодность для хранения СО2. Все получены до 2024 года. В последние несколько лет о таких исследованиях участков заявляли "Газпром нефть", "НОВАТЭК", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "ЕвроХим", "Росатом" и другие компании.

Татнефть
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