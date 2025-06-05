Petronas сообщила, что не будет выходить из канадского бизнеса

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Малазийская нефтяная госкомпания Petroliam Nasional Bhd. (Petronas) не собирается выходить из канадского бизнеса, заявил журналистам главный исполнительный директор Petronas Мухаммад Тауфик.

"Канада имеет ключевое значение в контексте нашего стремления сохранить позиции в секторе СПГ", - сказал он.

3 июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что компания рассматривает возможность продажи части канадских активов за $6-7 млрд.

Кроме того, Petronas сократит штат более чем на 5 тысяч человек (10% сотрудников), сообщил Тауфик. Всех увольняемых уведомят до конца года.

Компания также приостановит наем и повышение работников по службе до декабря 2026 года.

"Рентабельность снижается, месторождения уменьшаются", - отметил Тауфик. По его словам, при текущем уровне цен на нефть будет сложно выполнить цели по дивидендам. Petronas закладывает в бюджет стоимость Brent около $75-80 за баррель, сказал он. Сейчас этот сорт торгуется в районе $65 за баррель.

В 2024 году Petronas обеспечила 10% доходов государственного бюджета Малайзии.