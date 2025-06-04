Оборот розничной торговли России в апреле вырос на 1,9%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в апреле в годовом выражении увеличился на 1,9%, сообщил Росстат.

Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 3,1%.

Темпы роста показателя ускорились: в марте он вырос на 1,3%.

По итогам первых четырех месяцев 2025 года показатель увеличился на 2,4%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в апреле стал больше на 2,6% в годовом выражении, в то время как в марте рост составлял 2,7%.

Оборот непродовольственной розницы поднялся на 1,3% (+0,1% в марте).

По итогам апреля в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 49,2%, непродовольственных товаров - 50,8% (в апреле 2024 г. - 47,6% и 52,4% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в апреле составил 4 трлн 858,4 млрд рублей, за январь-апрель - 18 трлн 928,2 млрд рублей.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в мае, предполагает, что в 2025 году темпы роста продолжат замедляться и показатель увеличится на 2,8%. Официальный прогноз Минэкономразвития от апреля 2025 года предполагает рост показателя на 6,6%.

По итогам 2024 года оборот розничной торговли в России поднялся на 7,2%.