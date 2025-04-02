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Оборот розничной торговли РФ в феврале вырос на 2,2%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в феврале в годовом выражении увеличился на 2,2%, сообщил Росстат в среду.

Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 2,9%.

Темпы роста показателя ощутимо замедлились: в январе он вырос на 5,4%.

По итогам первых двух месяцев 2025 года показатель увеличился на 3,8%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в феврале стал больше на 3,5% в годовом выражении, в то время как в январе рост составлял 5,6%.

Оборот непродовольственной розницы поднялся на 1% (+5,1% в январе).

По итогам февраля в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 49,3%, непродовольственных товаров - 50,7% (в феврале 2024 г. - 47,9% и 52,1% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в феврале составил 4 трлн 536,8 млрд рублей, за январь-февраль - 9 трлн 105,2 млрд рублей.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в марте, предполагает, что в 2025 году темпы роста продолжат замедляться и показатель увеличится на 2,8%. Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября 2024 года предполагал рост показателя на 7,6%.

По итогам 2024 года оборот розничной торговли в РФ поднялся на 7,2%.

Росстат
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