Оборот розничной торговли в России в мае вырос на 1,8%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в мае в годовом выражении увеличился на 1,8%, сообщил Росстат.

Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 2,1%.

Темпы роста показателя несколько замедлились: в апреле он вырос на 1,9%.

По итогам первых пяти месяцев 2025 года показатель увеличился на 2,3%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в мае стал больше на 2,3% в годовом выражении, в то время как в апреле рост составлял 2,6%.

Оборот непродовольственной розницы поднялся на 1,4% (+1,3% в апреле).

По итогам мая в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 49,7%, непродовольственных товаров - 50,3% (в мае 2024 года - 48,1% и 51,9% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в мае составил 4 трлн 964,5 млрд рублей, за январь-май - 23 трлн 892,7 млрд рублей.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в июне, предполагает, что в 2025 году темпы роста продолжат замедляться и показатель увеличится на 2,4%. Официальный прогноз Минэкономразвития от апреля 2025 года предусматривает рост показателя на 6,6%.

По итогам 2024 года оборот розничной торговли в России поднялся на 7,2%.