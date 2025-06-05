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Решение ЕЦБ снизить ставки на 25 б.п. было почти единогласным

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Члены руководства Европейского центробанка практически единогласно проголосовали за снижение основных процентных ставок на 25 базисных пунктов 5 июня, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции после заседания.

ЕЦБ ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки. Ставка по депозитам теперь составляет 2%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка по маржинальным кредитам - 2,4%.

По словам Лагард, против такого решения выступил лишь один член управляющего совета ЕЦБ. Она не раскрыла, кто это был и какое действие этот человек предпочел вместо понижения ставок на 25 б.п.

Кристин Лагард ЕЦБ
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