Лагард твердо намерена остаться руководителем ЕЦБ до конца срока

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Кристин Лагард намерена доработать на посту президента Европейского центробанка до конца своего срока, она сказала об этом на пресс-конференции после заседания по ставке.

В мае основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб сказал Financial Times, что Лагард обсуждала возможность досрочного ухода со своего поста с целью возглавить ВЭФ. Ее восьмилетний срок службы на посту главы ЕЦБ истекает в октябре 2027 года.

Источники FT сообщали, что она рассматривала возможность ухода с этой должности по крайней мере на 10 месяцев раньше срока.

"Я всегда была полностью привержена выполнению своей миссии и намерена доработать до конца срока", - сказала Лагард, отвечая на вопрос журналистов.

"Вопрос о моем будущем намного менее важен, чем будущее экономики или денежно-кредитной политики, - добавила она. - Но хочу вас расстроить, вы от меня не отделаетесь".