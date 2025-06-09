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Глава ЦБ Словакии считает цикл снижения ставок ЕЦБ близким к завершению

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк близок к завершению цикла снижения процентных ставок, считает председатель ЦБ Словакии и член управляющего совета ЕЦБ Петер Казимир.

"Думаю, что мы почти завершили, если уже не завершили, цикл смягчения", - написал он в вышедшей 9 июня статье, на которую ссылаются мировые СМИ.

На прошлой неделе ЕЦБ ожидаемо уменьшил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. Его ставка по депозитам теперь составляет 2%. В заявлении регулятора говорится, что инфляция в еврозоне уже находится около среднесрочной цели.

"Мы опустили ставки до нейтральной территории, не подвергая угрозе нашу способность реагировать, если инфляция вновь начнет ускоряться", - написал Казимир.

Он по-прежнему видит явные понижательные риски для роста экономики еврозоны, а также обращает внимание на высокую неопределенность будущей динамики цен.

"Поступающие в течение лета данные позволят нам получить более четкую картину и принять решение о необходимости дальнейшей корректировки политики", - отметил Казимир.

ЕЦБ Словакия Петер Казимир еврозона
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