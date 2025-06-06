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"Лента" рассматривает возможность покупки гипермаркетов сети "Магнит"

"Лента" рассматривает возможность покупки гипермаркетов сети "Магнит"
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента" рассматривает возможность приобретения гипермаркетов сети "Магнит", сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на розничном рынке.

По их данным, "Магнит" рассматривает возможность избавиться в целом от всех крупноформатных объектов, включая гипермаркеты и супермаркеты, и сосредоточиться на развитии малоформатных концепций. Ранее компания заявляла о планах увеличивать число магазинов "у дома" и ультрамалых магазинов "Заряд от Магнита" (до 100 кв. м каждый).

Покупка этих гипермаркетов - возможность расширить свое присутствие в разных регионах без вложений на открытие объектов с нуля, сказал один из собеседников газеты. Больший интерес к этой сделке проявляет сама "Лента", которая сейчас активно ищет возможности для роста, в том числе и через подобные сделки, сказал изданию гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.

В самих ритейлерах от комментариев отказались.

"Лента" - крупнейшая в РФ сеть гипермаркетов. По состоянию на 31 марта 2025 года под её управлением находятся 263 гипермаркета, 319 супермаркетов, 3 106 магазинов "у дома" и 1 720 дрогери-магазинов в более чем 650 населённых пунктах России.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. По состоянию на 31 декабря 2022 года его основным акционером являлась Marathon Group Александра Винокурова - ей принадлежит 29,2%. Более актуальную информацию о структуре акционеров компания не раскрывала.

Лента Магнит
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