Акции "Ленты" подорожали на 5% на новости о возможной покупке гипермаркетов "Магнита"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В начале основных торгов на "Московской бирже" акции ритейлера "Лента" подорожали на 5%, до 1548 рублей за штуку, на новости о том, что "Лента" может купить гипермаркеты сети "Магнит".

О том, что "Лента" рассматривает возможность такой сделки, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на розничном рынке. По их данным, "Магнит" рассматривает возможность избавиться в целом от всех крупноформатных объектов, включая гипермаркеты и супермаркеты, и сосредоточиться на развитии малоформатных концепций. Ранее компания заявляла о планах увеличивать число магазинов "у дома" и ультрамалых магазинов "Заряд от Магнита" (до 100 кв. м каждый).

Покупка этих гипермаркетов - возможность расширить свое присутствие в разных регионах без вложения на открытие объектов с нуля, сказал один из собеседников газеты. Больший интерес к этой сделке проявляет сама "Лента", которая сейчас активно ищет возможности для роста, в том числе и через подобные сделки, сказал изданию гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.

В самих ритейлерах от комментариев отказались.

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов. По состоянию на 31 марта 2025 года под ее управлением находятся 263 гипермаркета, 319 супермаркетов, 3 106 магазинов "у дома" и 1 720 дрогери-магазинов в более чем 650 населённых пунктах России.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. По состоянию на 31 декабря 2022 года его основным акционером являлась Marathon Group Александра Винокурова - ей принадлежит 29,2%. Более актуальную информацию о структуре акционеров компания не раскрывала.