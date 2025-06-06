Поиск

Акции "Ленты" подорожали на 5% на новости о возможной покупке гипермаркетов "Магнита"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В начале основных торгов на "Московской бирже" акции ритейлера "Лента" подорожали на 5%, до 1548 рублей за штуку, на новости о том, что "Лента" может купить гипермаркеты сети "Магнит".

О том, что "Лента" рассматривает возможность такой сделки, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на розничном рынке. По их данным, "Магнит" рассматривает возможность избавиться в целом от всех крупноформатных объектов, включая гипермаркеты и супермаркеты, и сосредоточиться на развитии малоформатных концепций. Ранее компания заявляла о планах увеличивать число магазинов "у дома" и ультрамалых магазинов "Заряд от Магнита" (до 100 кв. м каждый).

Покупка этих гипермаркетов - возможность расширить свое присутствие в разных регионах без вложения на открытие объектов с нуля, сказал один из собеседников газеты. Больший интерес к этой сделке проявляет сама "Лента", которая сейчас активно ищет возможности для роста, в том числе и через подобные сделки, сказал изданию гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.

В самих ритейлерах от комментариев отказались.

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов. По состоянию на 31 марта 2025 года под ее управлением находятся 263 гипермаркета, 319 супермаркетов, 3 106 магазинов "у дома" и 1 720 дрогери-магазинов в более чем 650 населённых пунктах России.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. По состоянию на 31 декабря 2022 года его основным акционером являлась Marathon Group Александра Винокурова - ей принадлежит 29,2%. Более актуальную информацию о структуре акционеров компания не раскрывала.

Лента Магнит Marathon Group Александр Винокуров Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Словакия продолжит поиск вариантов поставки СПГ через Италию

В Евросоюзе задумались о включении России в "серый список" по отмыванию

В Евросоюзе задумались о включении России в "серый список" по отмыванию

Капитализация Tesla рухнула на $153 млрд из-за перепалки Маска с Трампом

Капитализация Tesla рухнула на $153 млрд из-за перепалки Маска с Трампом

"Лента" рассматривает возможность покупки гипермаркетов сети "Магнит"

"Лента" рассматривает возможность покупки гипермаркетов сети "Магнит"

Нефть Brent подешевела до $65,14 за баррель

"Синара-ТМ" начала разработку поезда для ускоренной укладки ж/д путей

"Синара-ТМ" начала разработку поезда для ускоренной укладки ж/д путей

СПБ биржа не будет выплачивать дивиденды за 2024 год

СПБ биржа подала заявление в OFAC на исключение из санкционного списка

СПБ биржа подала заявление в OFAC на исключение из санкционного списка

Anglo American готовится начать официальную процедуру продажи De Beers

Власти договорились о строительстве международного терминала в аэропорту Челябинска

Власти договорились о строительстве международного терминала в аэропорту Челябинска
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2287 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6497 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });