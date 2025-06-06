Акции владельца Hello Kitty в мае обошли Toyota по объему торгов на бирже Токио

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - На Токийской фондовой бирже в мае объем торгов акциями компании Sanrio - владельца бренда Hello Kitty - был выше, чем оборот сделок с бумагами автопроизводителя Toyota.

По данным биржи, в прошлом месяце с акциями Sanrio были заключены сделки на общую сумму 2,1 трлн иен ($14,6 млрд), что вдвое выше показателя за апрель. Объем сделок с бумагами Toyota, которая является крупнейшей компанией Японии, в мае составил 1,7 трлн иен по сравнению с 2,2 трлн иен месяцем ранее.

"Акции компаний, связанных с контентом, устойчивы к экономическим циклам и дают чувство безопасности" инвесторам в обстановке, когда бизнес столкнулся с неопределенностью доходов из-за вводимых США импортных пошлин, полагает главный аналитик Okasan Securities Co. Фумио Мацумото. Кроме того, по его словам, "включение Sanrio в индекс MSCI облегчило глобальным инвесторам покупку бумаг компании".

Котировки акций Sanrio, которые были добавлены в японский индекс MSCI в прошлом месяце, подскочили на 12% в мае. Бумаги Toyota подорожали всего на 1,5%.

На торгах пятницы акции Sanrio подешевели на 2%, акции Toyota подорожалименее чем на 0,1%.

Sanrio разрабатывает и выпускает различные школьные принадлежности, открытки и подарки. Наиболее известный персонаж компании - Hello Kitty, белая кошечка с красным бантом, ставший одним из наиболее успешных торговых брендов в мире.