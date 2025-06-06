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Goodyear планирует закрыть производство в ЮАР и сократить 900 рабочих мест

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель автомобильных шин Goodyear Tire & Rubber Co. планирует до конца 2025 года закрыть производственное предприятие в городе Кариега (ЮАР), сообщила компания.

Это приведет к сокращению 900 рабочих мест.

Данное предприятие входит в бизнес-подразделение EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).

Goodyear ожидает, что общие расходы в связи с закрытием составят $100-110 млн, включая выплаты работникам и списание стоимости активов.

С начала 2025 года капитализация Goodyear выросла почти на 20% (до $3,2 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite почти не изменился.

ЮАР Goodyear Африка США
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