Goodyear планирует закрыть производство в ЮАР и сократить 900 рабочих мест
Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель автомобильных шин Goodyear Tire & Rubber Co. планирует до конца 2025 года закрыть производственное предприятие в городе Кариега (ЮАР), сообщила компания.
Это приведет к сокращению 900 рабочих мест.
Данное предприятие входит в бизнес-подразделение EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).
Goodyear ожидает, что общие расходы в связи с закрытием составят $100-110 млн, включая выплаты работникам и списание стоимости активов.
С начала 2025 года капитализация Goodyear выросла почти на 20% (до $3,2 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite почти не изменился.