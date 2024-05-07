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Goodyear сократила убыток почти вдвое в I квартале

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель автомобильных шин Goodyear Tire & Rubber Co. в первом квартале сократил чистый убыток и выручку, при этом неожиданно для аналитиков зафиксировал скорректированную прибыль.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в январе-марте составил $57 млн, или 20 центов в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $101 млн, или 35 центов на акцию, полученным за аналогичный период прошлого года. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали убыток в размере 11 центов на акцию.

Скорректированная прибыль на акцию составила 10 центов, прогноз предусматривал убыток в размере 1 цент на акцию.

Выручка понизилась на 8% до $4,54 млрд. Эксперты ожидали показателя на уровне $4,78 млрд.

В американском подразделении компании продажи упали на 9,7%, в Европе – также на 9,7%, тогда как в Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель вырос на 3,4%.

Котировки акций Goodyear растут на 0,3% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года капитализация компании сократилась на 13,3% до $3,53 млрд.

Goodyear
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