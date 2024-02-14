Goodyear неожиданно сократила выручку и увеличила чистый убыток в 2,7 раза в IV квартале

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель автомобильных шин Goodyear Tire & Rubber Co. в четвертом квартале 2023 года увеличил чистый убыток в 2,7 раза и сократил выручку на 4,8%, что стало неприятным сюрпризом для аналитиков.

Как сообщается в письме компании инвесторам, чистый убыток в октябре-декабре составил $281 млн, или $1,02 в расчете на акцию, по сравнению со $104 млн, или $0,37 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года. Без учета разовых факторов она завершила период с прибылью в $0,47 на акцию.

Выручка понизилась до $5,12 млрд с $5,37 млрд годом ранее, тогда как эксперты не ожидали изменения показателя.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали чистую и скорректированную прибыль в размере $0,28 и $0,36 на акцию соответственно при выручке в $5,38 млрд.

В натуральном выражении продажи шин Goodyear в минувшем квартале уменьшились на 3,8% год к году и составили 45,4 млн штук. В первом квартале 2024 года компания ожидает их снижения на 2%.